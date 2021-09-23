Глава МИД Сирии оценил визит Асада в Москву

Переговоры президентов России и Сирии в Москве были очень успешными. Такое мнение высказал глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

«Как вы знаете, президент Сирии совершил очень важный визит в Москву. Это был очень успешный визит», - приводит его слова ТАСС.

Министр иностранных дел САР заявил, что и Сирия, и РФ считают, что американские силы должны быть выведены с территории арабской республики как можно быстрее. Их присутствие, добавил Микдад, незаконно.

Также глава МИД Сирии сообщил, если турецкие силы не покинут Сирию, то в это должно вмешаться международное сообщество. В заключение глава МИД Сирии отметил, что Дамаск никогда не забудет атаки Израиля.

Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле 14 сентября. Президент России поздравил лидера Сирии с результатом президентских выборов в республике. Также Путин заявил, что террористам в Сирии нанесен значительный ущерб, правительство контролирует 90% территории.