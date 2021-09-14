Путин: террористам в Сирии нанесен значительный ущерб, правительство контролирует 90% территории

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве оценил совместные усилия двух стран по освобождению республики.

«Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», - заявил российский лидер.

Как отметил Путин, очаги терроризма в республике до сих пор сохраняются, тем не менее, в освобожденные районы активно возвращаются беженцы.

Встреча лидеров двух стран прошла в Кремле. Глава России поздравил Асада с результатами президентских выборов в республике, которые, как он отметил, говорят о высоком уровне доверия граждан.