Путин: террористам в Сирии нанесен значительный ущерб, правительство контролирует 90% территории
Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Московском Кремле. Российский президент лично поздравил своего сирийского коллегу с результатом президентских выборов. В ходе встречи также обсуждались меры по восстановлению республики.
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве оценил совместные усилия двух стран по освобождению республики.
«Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», - заявил российский лидер.
Как отметил Путин, очаги терроризма в республике до сих пор сохраняются, тем не менее, в освобожденные районы активно возвращаются беженцы.
Встреча лидеров двух стран прошла в Кремле. Глава России поздравил Асада с результатами президентских выборов в республике, которые, как он отметил, говорят о высоком уровне доверия граждан.