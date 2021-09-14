Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Москве

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Московском Кремле.

«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения», - такими словами российский лидер поприветствовал сирийского коллегу.

Глава России поздравил Асада с результатами президентских выборов в республике, которые, как он отметил, говорят о высоком уровне доверия граждан.

Путин в ходе встречи также оценил совместные усилия России и Сирии по освобождению республики.

«Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», - подчеркнул Путин.

Среди затронутых в ходе встречи тем - также и поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» в Сирию.