В стране и мире Путин лично поздравил Асада с результатом президентских выборов в Сирии Алена Миронова Главы России и Сирии провели встречу в Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил лидера Сирии Башара Асада с результатом президентских выборов в республике. «Результаты говорят о том, что люди вам доверяют. Несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», - заявил российский президент. Путин отметил, что только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать движение вперед, но для этого, как подчеркнул российский лидер, уже очень многое сделано совместными усилиями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика