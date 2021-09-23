Пермский университет после стрельбы на неделю перейдет на дистанционное обучение

Пермский государственный национальный исследовательский университет после ЧП со стрельбой переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«С понедельника университет на неделю переходит на дистанционное обучение», - приводит заявление ТАСС.

Напомним, что утром 20 сентября в здании Пермского университета студент открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ранен. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее стало известно, что СК РФ проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье молодым человеком, который устроил стрельбу в Пермском университете.