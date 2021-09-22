Бывшая девушка пермского стрелка рассказала об их отношениях

Устроивший стрельбу в Пермском университете 18-летний Тимур Бекмансуров несколько раз расставался и сходился со своей девушкой. Об этом Life.ru рассказала сама экс-возлюбленная.

По словам девушки, она познакомилась с Тимуром в школе, спустя два года, в седьмом классе, начали встречаться. В первый раз отношения прекратились, так как девушка узнала о том, что ее молодой человек рассылает друзьям ее личные фото. В девятом классе пара снова сошлась, договорившись оставить свои отношения в секрете, но через полгода Тимур нарушил это обещание и снова случилось расставание. Девушка ушла после девятого класса в колледж и прекратила общение с экс-возлюбленным.

Очередное воссоединение, рассказала девушка, произошло в мае прошлого года. Ребята были вместе вплоть до весны этого года, но в конце Тимур перестал проявлять к ней интерес и они снова разошлись.

Девушка отметила, что с ней парень никогда не был агрессивными и даже не повышал голоса. В то же время юноша негативно высказывался о человечестве, называл людей «прогнившими», поддерживал националистические взгляды, уточнила она.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Бекмансуров пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек, десятки пострадали. Стрелка обезвредил прибывший на место происшествия сотрудник ДПС. Сейчас юноша находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ему провели несколько операций и ампутировали часть ноги.