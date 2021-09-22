Врач пермской больницы рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в вузе

Заместитель главврача городской больницы Перми №4 Юрий Васильев в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии пострадавших при в стрельбе в ПГНИУ. Напомним, в понедельник, 20 сентября, в Пермском университете произошла трагедия, молодой человек с ружьем зашел на территорию вуза и открыл огонь.

В больнице №4 находятся в том числе и те, кто прыгал со второго этажа учебного корпуса, спасаясь от стрелявшего. Общаться с журналистами пациенты пока не готовы, они в шоковом состоянии, к ним в порядке исключения допускают только родственников. Двое уже передвигаются самостоятельно и готовы к выписке. Со всеми продолжают общаться психологи. Следует сказать еще об одном пациенте - в тяжелом состоянии его из Перми отправили накануне в Москву.

«Тот пациент, который был направлен в Москву, один из самых тяжелых пациентов, который в нашу клинику поступил , операция продолжалась около трех с небольшим часов», - рассказал врач.

Васильев также добавил, что все, кто попал к медикам с огнестрельными ранениями, находятся в удовлетворительным состоянии. Характер травм различный, но в основном это проникающие ранения конечностей. Были и ранение таза и бедра.

Напомним, что накануне специальный борт МЧС РФ перевез семь раненых для лечения в Москву. В Перми же в крайне тяжелом состоянии остается только один - подозреваемый в нападении на университет. Накануне ему была проведена ампутация части голени.