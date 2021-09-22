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СК проверит, как пермский стрелок получил разрешение на охотничье ружье

Анна Назайкина
17:27 22.09.2021
Ранее в Росгвардии заявляли, что все разрешения молодой человек получил в соответствии с действующим законодательством.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Романов, РИА Новости
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СК РФ проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье молодым человеком, который устроил стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения», - сообщила она.

Ранее в Росгвардии заявили, что студент владел охотничьим оружием на законных основаниях. Все разрешения он получил в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главного врача ГБУЗ ПК «ККПБ», в которую обратился молодой человек, Марина Морозова рассказала «Звезде», что он дважды общался с медицинским психологом, прежде чем получил разрешение на приобретение оружия.

По словам медика, соискателю разрешения были предложены специальные тесты, которые проходят все, кто желает на законных основаниях владеть оружием. Также Морозова добавляла, что на момент осмотра противопоказаний на владение оружием доктор и медицинский психолог не усмотрели.

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