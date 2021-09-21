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«Трагедия не прошла мимо»: в Перми скорбят о погибших при стрельбе в ВУЗе

Роман Захаров
09:21 21.09.2021
Пришедшая к стихийному мемориалу выпускницы ПГНИУ рассказала, что восприняла случившееся, как личную трагедию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жители и гости Перми несут цветы к зданию ПГНИУ, где днем ранее произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек. С одной из пришедших к учебному заведению - выпускницей данного ВУЗа Ольгой Караваевой - удалось пообщаться «Звезде».

Женщина, в частности, сообщила, что восприняла случившееся, как личную трагедию. Также она рассказала, что с некоторыми пострадавшими знакома ее дочь.

«Меня не было в день трагедии в университете, я была в другом городе. Я училась в этом институте, трагедия не прошла мимо меня. У меня тоже ребенок, такого же возраста. Мне очень жаль родителей, детей, кто пострадал в этой трагедии... Знала пострадавших моя дочь... Все они друзья, все одного возраста, все дружили и вместе поступали», - объяснила Ольга Караваева.

Трагедия в Перми произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент возле здания учебного заведения развернут стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших.

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