«Трагедия не прошла мимо»: в Перми скорбят о погибших при стрельбе в ВУЗе

Жители и гости Перми несут цветы к зданию ПГНИУ, где днем ранее произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек. С одной из пришедших к учебному заведению - выпускницей данного ВУЗа Ольгой Караваевой - удалось пообщаться «Звезде».

Женщина, в частности, сообщила, что восприняла случившееся, как личную трагедию. Также она рассказала, что с некоторыми пострадавшими знакома ее дочь.

«Меня не было в день трагедии в университете, я была в другом городе. Я училась в этом институте, трагедия не прошла мимо меня. У меня тоже ребенок, такого же возраста. Мне очень жаль родителей, детей, кто пострадал в этой трагедии... Знала пострадавших моя дочь... Все они друзья, все одного возраста, все дружили и вместе поступали», - объяснила Ольга Караваева.

Трагедия в Перми произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент возле здания учебного заведения развернут стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших.