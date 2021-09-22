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В Минздраве рассказали о состоянии пермского стрелка

Ян Брацкий
08:34 22.09.2021
Между тем, число пострадавших в результате стрельбы в университете возросло до 43 человек.
В Минздраве рассказали о состоянии пермского стрелка
© Фото: ТРК "Звезда"
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Состояние пермского стрелка остается крайне тяжелым и нестабильным, молодому человеку ампутировали часть голени. Об этом сообщили в краевом Минздраве. Между тем, число пострадавших в результате стрельбы в университете возросло до 43 человек.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них, 12 человек находится в трех стационарах Перми. В крайне тяжелом состоянии только один, это, непосредственно стрелявший. Вчера вечером ему была проведена ампутация части голени. Состояние остальных, в том числе находящихся на амбулаторном лечении, удовлетворительное», - приводят «Известия» слова министра здравоохранения региона Анастасии Крутень.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выплатить материальную помощь членам семей, детям и родителям погибших при стрельбе в пермском университете. Им полагается по одному миллиону рублей. Получившие тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести получат по 400 тысяч, легкие травмы - по 200 тысяч рублей.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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