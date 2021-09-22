Сотрудникам ДПС, нейтрализовавшим пермского стрелка, присвоили очередные звания

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев присвоил очередные специальные звания инспекторам ДПС, которые участвовали в задержании напавшего на Пермский университет стрелка.

«Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику старшему инспектору... Владимиру Макарову - "капитан полиции" - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В приказе отмечены решительные и грамотные действия правоохранителей, один из которых нейтрализовал стрелка в здании вуза, пока его напарник руководил эвакуацией студентов и педагогов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми, орденом Мужества.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.