Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, поэтому необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

По мнению главы кабинета министров, необходимо повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», - подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил про заявление президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию относительно вызовов, связанных с изменениями климата.

Премьер отметил, что до конца года необходимо разработать и утвердить план действий по адаптации экономики страны к глобальному энергетическому переходу, курировать который будет первый заместитель председателя правительства Андрей Рэмович Белоусов, а также вице-премьеры в рамках созданных специальных рабочих групп.

Ранее в «Росгеологии» предупредили, что запасов газа в РФ хватит на 70 лет, учитывая текущие темпы добычи, запасов нефти - на 30 лет.