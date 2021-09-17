Миллер заявил, что запасов газа в России хватит на 100 лет

Запасы российского газа - самые большие в мире. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», - подчеркнул Миллер.

Он добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящее время «Газпром» обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ является самым надежным источником газа для Германии и Европы в целом.