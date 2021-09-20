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В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти

Роман Захаров
12:27 20.09.2021
Алмазов и цинка в России хватит на 20 лет добычи, золота и свинца - на 10 лет.
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
© Фото: Gazprom
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Запасов газа в РФ хватит на 70 лет, учитывая текущие темпы добычи, запасов нефти - на 30 лет. Об этом рассказали в «Росгеологии».

«За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются», - приводит РИА Новости текст презентации холдинга.

Также сообщается, что алмазов и цинка в России хватит на 20 лет добычи, золота и свинца - на 10 лет, а запасы хрома, используемого в нержавеющих металлических сплавах, истощатся менее чем за пять лет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер дал несколько другой прогноз по запасам газа в РФ. По его словам, голубое топливо в нашей стране будут добывать по меньшей мере еще сто лет.

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