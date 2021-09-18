В МИД Австралии заявили о надежде наладить сотрудничество с Францией после отзыва посла в Париж

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что страна надеется на сотрудничество с Францией, несмотря на решение европейского государства отозвать посла. Также Пейн сказала, что «понимает разочарование Франции», но ожидает «возобновление сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство The Australian.

Министр внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Австралия ждет сотрудничества, чтобы показать, какое значение страна придает «двусторонним отношениям и работе, которую страны выполняют вместе».

О намерении поддерживать контакты с Францией заявили и власти США. Напомним, что европейское государство отозвало своих послов из Америки и Австралии в Париж, поскольку Канберра разорвала контракт по подводным лодкам с французской компанией. Связано это со вступлением Австралии в трехсторонний оборонный альянс AUKUS с США и Великобританией.