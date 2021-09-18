В США заявили, что понимают позицию Франции по отзыву посла

США поддерживает контакт с Францией после решения европейского государства отозвать своего посла из Вашингтона в Париж. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она сказала, что администрация США собирается в ближайшие дни продолжить урегулирование разногласий, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнерами в связи с их решением отозвать посла. Мы понимаем их позицию, и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза», - сказала Хорн.

Эмили Хорн подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему расценивает Францию как «старейшего союзника и одного из самых сильных партнеров».

Напомним, что США, Великобритания и Австралия объявили о формировании - AUKUS - партнерства в сфере безопасности. После этого Австралия разорвала контракт с французской компанией по строительству подводных лодок, что для главы МИД Франции стало «ударом в спину».