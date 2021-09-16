Посольство Китая в Вашингтоне призвало страны AUKUS отойти от «мышления холодной войны»

Великобритания, Австралия и США объявили о формировании нового партнерства - AUKUS - в сфере безопасности, которое сосредоточенно на Индо-Тихоокеанском регионе.

В ответ на это посольство Китая в Вашингтоне заявило, что у государств трехстороннего договора имеются идеологические предубеждения и «мышление холодной войны». Об этом сказал представитель посольства Лю Пэнъюй, сообщает агентство Reuters.

«Не следует создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон. В частности, они должны избавиться от своего мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков», - заявил Лю Пэнъюй.

После объявления государств о новом партнерстве, австралийский премьер-министр сказал, что страна будет строить атомные подлодки по технологии AUKUS, но на своей территории.