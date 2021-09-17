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Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем

Егор Левин
13:35 17.09.2021
По предварительным данным, речь идет о 54-летнем Викторе Мирском.
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем. Мужчину задержали на территории Подгоренского района Воронежской области.

По предварительным данным, речь идет об уроженце местного села Волчанское 54-летнем Викторе Мирском. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автомобиль подозреваемого заметили около села Студенок. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, и для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый получил ранение, пострадавших нет.

Напомним, предположительно, он ранним утром 16 сентября в полной боевой экипировке подорвал дверь отделения полиции, после чего кинул внутрь помещения гранату и скрылся на автомобиле. Позже стало известно о связи мужчины с еще одним преступлением - убийством знакомой семьи предварительно по бытовой причине. По факту произошедших инцидентов СК РФ завел уголовное дело.

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