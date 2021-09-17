Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем

Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем. Мужчину задержали на территории Подгоренского района Воронежской области.

По предварительным данным, речь идет об уроженце местного села Волчанское 54-летнем Викторе Мирском. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автомобиль подозреваемого заметили около села Студенок. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, и для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый получил ранение, пострадавших нет.

Напомним, предположительно, он ранним утром 16 сентября в полной боевой экипировке подорвал дверь отделения полиции, после чего кинул внутрь помещения гранату и скрылся на автомобиле. Позже стало известно о связи мужчины с еще одним преступлением - убийством знакомой семьи предварительно по бытовой причине. По факту произошедших инцидентов СК РФ завел уголовное дело.