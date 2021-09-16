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Корреспондент «Звезды» побывала на месте подрыва двери отдела полиции под Воронежем

Анна Берестовая
Дария Сенникова
23:57 16.09.2021
Появились кадры с места подрыва входной двери отдела полиции под Воронежем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: voronezh.sledcom.ru
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Корреспондент «Звезды» Дария Сенникова побывала в Воронежской области вблизи отдела полиции, дверь которого накануне, по предварительной информации, была подорвана неизвестным злоумышленником. По ее словам, оперативная работа проводится на месте даже сейчас - в темное время суток.

«У здания отделения полиции, где неизвестный подорвал дверь, даже ночью работает следственный комитет... До сих пор здесь находятся оперативники. Территорию вокруг здания оцепили и никого за ограждение, за периметр не пускают», - описала Сенникова.

Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник произвел подрыв входной двери здания ОМВД России по Лискинскому району, в результате которого пострадал один человек. Согласно предварительным данным, размещенным на сайте СУ СК РФ по региону, перед подрывом отдела мужчина совершил убийство знакомой семьи в результате разгоревшегося бытового конфликта.

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