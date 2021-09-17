Раскрыта личность предполагаемого воронежского убийцы

В распоряжении «Звезды» оказались данные мужчины, который предположительно может быть фигурантом недавних массового убийства и подрыва входа в полицейское отделение под Воронежем.

В случае официального подтверждения им окажется житель села Волчанское Каменского района Виктор М. 1967 года рождения. В соответствии с информацией, он рожден в полной семье и в настоящий момент женат.

Напомним, предположительно данное лицо ранним утром 16 сентября в полной боевой экипировке подорвал дверь отделения полиции, после чего кинул внутрь помещения гранату и скрылся на автомобиле. Позже стало известно о связи мужчины с еще одним преступлением - убийством знакомой семьи предварительно по бытовой причине. По факту произошедших инцидентов СК РФ завел уголовное дело.