СК завел дела по факту убийства семьи и нападения на отдел полиции в Воронежской области

Следственный комитет завел уголовные дела после убийства семьи и нападения на отдел полиции в Воронежской области.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта, после чего направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району. Там с помощью взрывного устройства он подорвал входную дверь в здание, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.

По предварительной информации, при взрыве в отделении полиции пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения - он получил осколочное ранение правой голени. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности, а также задержание подозреваемого лица.