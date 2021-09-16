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«Вашингтон хочет реабилитироваться за Афганистан»: военный эксперт объяснил появление AUKUS

Светлана Иванова
09:58 16.09.2021
США продолжает политику сдерживания определенных стран, указал Андрей Кошкин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
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Новое партнерство по безопасности (AUKUS), которое создают США, Великобритания и Австралия, является попыткой Вашингтона укрепить свои позиции в мире после неудачного завершения афганской кампании. Об этом в беседе со «Звездой» заявил член президиума Научно-методического совета МО РФ по военно-гуманитарным и социально-экономическим наукам Андрей Кошкин.

«После весьма неудачного выхода Соединенных Штатов Америки из афганской войны сегодня администрация Байдена (президент  США Джо Байден. - Прим. ред.) ищет новые альянсы, создает новые союзы для того, чтобы укрепить свои позиции в мире и сдерживать, как они говорят, агрессивные страны, это Россию и Китай», - указал военный эксперт.

Кошкин выразил сожаление из-за того факта, что Вашингтон не сделал верных выводов после неудачных действий в Вашингтоне, продолжая политику сдерживания определенных стран.

«Вот мы являемся свидетелями нового альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки явно по геополитическому треугольнику они охватывают весьма просторы, но наверняка эти страны будут работать на сдерживание России и Китая. Прискорбно, что выводы после неудачных действий в Афганистане США не сделали правильные», - заключил специалист.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании AUKUS - партнерства, которое, по их словам, направлено на обеспечение международного мира и порядка. Посольство Китая в Вашингтоне сочло, что у государств трехстороннего договора имеются идеологические предубеждения и «мышление холодной войны».

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