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Во Франции считают «прискорбным» решение Австралии о строительстве подлодок в рамках AUKUS

Кира Тило
05:24 16.09.2021
В МИД Франции считают неправильным решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках альянса AUKUS.
Во Франции считают «прискорбным» решение Австралии о строительстве подлодок в рамках AUKUS
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. После этого премьер Австралии сказал, что страна будет строить атомные подлодки по разработке AUKUS.

МИД Франции в ответ на это заявил, что решение «противоречит духу сотрудничества между Францией и Австралией» и является «прискорбным». Также в заявлении министерства сказано, что Франция не видит последовательности в действиях Австралии, о чем сожалеет, сообщает РИА Новости. 

«Выбор Америки, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от многолетнего партнерства с Австралией в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, свидетельствует об отсутствии последовательности, что Франция не может не отметить и о чем сожалеет», - цитирует агентство МИД.

После этого австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что страна больше не будет сотрудничать с Францией по вопросу подводных лодок, сообщает ТАСС.

Также свое мнение об AUKUS выразило посольство Китая в Вашингтоне. Представитель КНР заявил, что у государств трехстороннего договора имеются идеологические предубеждения и «мышление холодной войны».

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