Нападавший разыскивается: что известно о ситуации с нападением на отделение полиции под Воронежем

По предполагаемым случаям нападения на отделение полиции в Воронежской области и убийства семьи следственный комитет завел уголовные дела. На данный момент проводятся разыскные мероприятия, личность преступника устанавливается.

При этом в атакованном отделении полиции Лискинского района произошедшее назвали предвыборными учениями. По словам сотрудника, никакого взрыва не было.

Свидетель ситуации также рассказал, что отделение оцепили и к нему не подпускают ни людей, ни автомобили.

Более того, главное управление МВД России по Воронежской области призвали журналистов и блогеров не публиковать недостоверную информацию о нападении на местный отдел полиции.

«Вся объективная информация о ходе и результатах разыскных мероприятий будет своевременно доведена до общественности уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов», - сказано на сайте ведомства.

Кадры подрыва отделения полиции под Воронежем опубликовали в Сеть. На них видно, как взрывная волна сносит входную дверь, и находившиеся внутри полицейские готовятся к потенциальной обороне.