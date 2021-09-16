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В Сети показали кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем

Егор Левин
12:33 16.09.2021
В видео отчетливо заметны сильная взрывная волна, которая сносит дверь в отделение, и виновник случившегося, не спеша устанавливающий взрывчатку.
© Видео: ПЛ:Признания | Лиски, VK, ТРК "Звезда" © Фото: ПЛ:Признания | Лиски, VK
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Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем, произошедшего утром 16 сентября.

Момент сняли камеры видеонаблюдения внутри и снаружи отделения. На них видно, как сильная взрывная волна сносит входную дверь. Находившиеся внутри полицейские готовятся к потенциальной обороне. Видео опубликовано в социальной сети.

На кадрах снаружи виден виновник происшествия. Мужчина полностью в военном обмундировании и защите. Он не спеша подходит к двери, устанавливает взрывчатку и отбегает. Происходит взрыв, мужчина скрывается с места инцидента.

По имеющейся информации, пострадавшего в результате подрыва сотрудника полиции оперативно доставили в лечебное учреждение.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку, он взорвал дверь и скрылся на автомобиле. Некоторым временем позже случившегося сотрудники отделения сообщали о якобы проведенных учениях.

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