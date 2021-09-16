В Сети показали кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем

Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем, произошедшего утром 16 сентября.

Момент сняли камеры видеонаблюдения внутри и снаружи отделения. На них видно, как сильная взрывная волна сносит входную дверь. Находившиеся внутри полицейские готовятся к потенциальной обороне. Видео опубликовано в социальной сети.

На кадрах снаружи виден виновник происшествия. Мужчина полностью в военном обмундировании и защите. Он не спеша подходит к двери, устанавливает взрывчатку и отбегает. Происходит взрыв, мужчина скрывается с места инцидента.

По имеющейся информации, пострадавшего в результате подрыва сотрудника полиции оперативно доставили в лечебное учреждение.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку, он взорвал дверь и скрылся на автомобиле. Некоторым временем позже случившегося сотрудники отделения сообщали о якобы проведенных учениях.