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В атакованном Лискинском отделе полиции назвали произошедшее учениями

Егор Левин
10:03 16.09.2021
Сотрудник полиции заявил, что центр города также оцеплен исключительно по причине того, что «такой порядок».
В атакованном Лискинском отделе полиции назвали произошедшее учениями
© Фото: Типичный Лиски, VK
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В отделе МВД РФ по Лискинскому району, на который ранее якобы было совершено нападение неустановленным лицом, «Звезде» заявили, что инцидента не было, а имели место предвыборные учения. По словам сотрудника полиции, личный состав отрабатывал соответствующие действия. Отвечая на вопрос о появившихся в Сети фото с места событий, он отметил, что они могут быть не правдивыми.

© Катя Маркова, VK

«Ну, фотографии сами знаете... В Интернете все, что угодно, можно увидеть. Взрыва совершенно не было, у нас проводятся учения», - заявил собеседник «Звезды».

Дежурный заявил, что центр города также оцеплен исключительно по причине того, что «такой порядок». В ответ на подтверждение нападения со стороны МВД по городу Воронежу он посоветовал позвонить в ведомство еще раз, сославшись на «учебную вводную».

© Типичный Лиски, VK

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку, он пробрался на территорию районного отделения полиции, попытался взорвать дверь, ранил сотрудника и скрылся на автомобиле.

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