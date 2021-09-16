В атакованном Лискинском отделе полиции назвали произошедшее учениями
Сотрудник полиции заявил, что центр города также оцеплен исключительно по причине того, что «такой порядок».
© Фото: Типичный Лиски, VK
В отделе МВД РФ по Лискинскому району, на который ранее якобы было совершено нападение неустановленным лицом, «Звезде» заявили, что инцидента не было, а имели место предвыборные учения. По словам сотрудника полиции, личный состав отрабатывал соответствующие действия. Отвечая на вопрос о появившихся в Сети фото с места событий, он отметил, что они могут быть не правдивыми.
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