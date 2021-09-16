В стране и мире В атакованном Лискинском отделе полиции назвали произошедшее учениями Егор Левин Сотрудник полиции заявил, что центр города также оцеплен исключительно по причине того, что «такой порядок». © Фото: Типичный Лиски, VK Читайте нас на: В отделе МВД РФ по Лискинскому району, на который ранее якобы было совершено нападение неустановленным лицом, «Звезде» заявили, что инцидента не было, а имели место предвыборные учения. По словам сотрудника полиции, личный состав отрабатывал соответствующие действия. Отвечая на вопрос о появившихся в Сети фото с места событий, он отметил, что они могут быть не правдивыми. «Ну, фотографии сами знаете... В Интернете все, что угодно, можно увидеть. Взрыва совершенно не было, у нас проводятся учения», - заявил собеседник «Звезды». © Катя Маркова, VK Дежурный заявил, что центр города также оцеплен исключительно по причине того, что «такой порядок». В ответ на подтверждение нападения со стороны МВД по городу Воронежу он посоветовал позвонить в ведомство еще раз, сославшись на «учебную вводную». © Типичный Лиски, VK Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку, он пробрался на территорию районного отделения полиции, попытался взорвать дверь, ранил сотрудника и скрылся на автомобиле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика