Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Отделение полиции, которое, по предварительным данным, рано утром было атаковано неизвестным, сейчас оцеплено. Об этом с места происшествия «Звезде» рассказал очевидец.
Он уточнил, что на территорию не пускают ни автомобили, ни других людей.
«По предварительной информации, неизвестный человек пытался взорвать дверь, пробраться в отделение, пострадал один сотрудник, сейчас проводятся следственные мероприятия», - сообщил свидетель.
Утром на сайте регионального МВД появилась информация о том, что в 05.30 утра в городе Лиски неизвестный мужчина в военной экипировке пробрался на территорию районного отделения полиции, ранил сотрудника и затем скрылся на автомобиле. Уточнялось, что поиски злоумышленника ведутся.
Позже в отделе МВД РФ по Лискинскому району «Звезде» заявили, что инцидента не было, а имели место предвыборные учения. По словам сотрудника полиции, личный состав отрабатывал соответствующие действия.