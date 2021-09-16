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Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем

Светлана Иванова
10:13 16.09.2021
Отделение оцеплено, на территорию не пускают ни автомобили, ни других людей, сообщил свидетель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Типичные Лиски, ВКонтакте
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Отделение полиции, которое, по предварительным данным, рано утром было атаковано неизвестным, сейчас оцеплено. Об этом с места происшествия «Звезде» рассказал очевидец.

Он уточнил, что на территорию не пускают ни автомобили, ни других людей.

«По предварительной информации, неизвестный человек пытался взорвать дверь, пробраться в отделение, пострадал один сотрудник, сейчас проводятся следственные мероприятия», - сообщил свидетель.

Утром на сайте регионального МВД появилась информация о том, что в 05.30 утра в городе Лиски неизвестный мужчина в военной экипировке пробрался на территорию районного отделения полиции, ранил сотрудника и затем скрылся на автомобиле. Уточнялось, что поиски злоумышленника ведутся.

Позже в отделе МВД РФ по Лискинскому району «Звезде» заявили, что инцидента не было, а имели место предвыборные учения. По словам сотрудника полиции, личный состав отрабатывал соответствующие действия.

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