Сборная России уступила Польше в четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Сборная России по волейболу проиграла команде Польши в четвертьфинале Чемпионата Европы. Встреча прошла в польском городе Гданьск и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В минувшие выходные, 11 сентября, российские волейболисты обыграли команду Украины со счетом 3:1. До этого Россия победила сборную Нидерландов во втором туре группового этапа ЧЕ.

Ранее, на Олимпийских играх-2020 в Токио, российские волейболисты уступили Франции золото со счетом 2:3.