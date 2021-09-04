Россия одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу

Сборная России победила команду Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в финском Тампере и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

В первом туре российская сборная проиграла Турции 1:3. После двух матчей Россия занимает четвертое место в таблице группы C.

Следующий матч сборная России проведет с командой Финляндии в это воскресенье, 5 сентября.