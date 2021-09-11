Россия обыграла Украину на ЧЕ по волейболу

Волейболисты российской сборной победили команду Украины и прошли в четвертьфинал Чемпионата Европы. Игра, состоявшаяся в польском Гданьске, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Самым результативным игроком в команде победителей стал набравший 21 очко Егор Клюка. 14 баллов были записаны в актив Дмитрием Волковым, а 13 очков принес сборной Ярослав Подлесных. В команде Украины с результатом в 14 очков отличился Юрий Семенюк.

Игры четвертьфинала будут проходить на территории четырех государств, а именно Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии. За право выступить в полуфинале россиянам предстоит побороться с победителями матча между польской и финской сборными.

4 сентября российская сборная по волейболу одержала победу над командой Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата. Встреча, которая прошла в финском Тампере, завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.