Спорт Российские волейболисты уступили Франции золото на ОИ-2021 Егор Левин Команда из РФ проиграла со счетом 2-3. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Российские мужчины-волейболисты уступили золото ОИ-2021 команде из Франции. Завоеванная ими в упорнейшей борьбе серебряная медаль стала 69-й по счету в общей копилке России. Россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). Команда Аргентины победила команду Бразилии в борьбе за третье место со счетом 3-2. Ранее стало известно, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета РФ во время закрытия Олимпийских игр в Токио 8 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика