Военные впервые применили БПЛА «Иноходец» и «Форпост» на учениях «Запад-2021»

На полигон Мулино Верховный главнокомандующий прибывает на вертолете вместе с министром обороны. У борта их встречает начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Вместе Владимир Путин и Сергей Шойгу отправляются в главный командный пункт совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Здесь им докладывают о плане учений.

Разведка доложила, противник вклинился на 80 километров вглубь обороны Союзного государства и с боями ведет наступление на Нижегородском направлении. Войска коалиции готовы нанести контрудар. В бой вступают мотострелковые подразделения, танковые части и артиллерия - это дает возможность выиграть время, чтобы выстроить эшелонированную оборону и втянуть противника в так называемый «огненный мешок».

За активной фазой совместных стратегических учений «Запад-2021» с командного пункта внимательно наблюдают Верховный главнокомандующий - Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Союзники применяют сквозной способ атаки, наиболее сложный вид боя, требующий точных и слаженных действий. Огневую поддержку обороняющимся войскам оказывают вертолеты. Слаженно работают Ка-52 и Ми-28 «Ночные охотники». Дальнобойные «Малки», мощные «Тюльпаны», реактивные «Грады» сосредоточенным огнем наносят вражеской группировке существенный урон.

Подразделения союзных войск ведут маневренную оборону, используя тактику перекатов. Поочередно отходят на заранее подготовленные рубежи и втягивают неприятеля в минную ловушку. Чтобы отрезать подход резервов противника инженерные подразделения подрывают многорядный минный вал по флангам, его протяженность 1,5 километра.

В основу учений положен опыт, полученный в Сирии и других вооруженных конфликтах. Впервые на учениях «Запад» применяют боевую технику, которая только поступила на вооружение. Тут она проходит проверку в полевых условиях. Это инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие». В радиусе 15 километров реактивными снарядами они усеивают поле боя минами.

Впервые на учениях «Запад» Россия применяет боевых роботов, которые могут действовать без участия оператора по алгоритмам специально заложенной программы. «Уран 9» позволяет уничтожать противника, не подвергая опасности жизнь личного состава.

Новейшие ударные беспилотники «Иноходец» и «Ласточка» с воздуха уничтожают хорошо замаскированные объекты противника. На подвесах 120 мм мины «Грань» с лазерной головкой самонаведения. Еще одна из новинок учений - боевые роботы «Нерехта» и разведывательно-ударные комплексы на базе БМП-3. С их помощью корректируют огонь, ведут разведку, подвозят боеприпасы.

Огневую поддержку оказывают двенадцать дивизионов модернизированных гаубиц «Мста-С». Одновременно работают 140 орудий усовершенствованных самоходных установок нового поколения. В боекомплекте реактивные снаряды, постановщики помех, высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь».

Противника вынуждают выйти на хорошо подготовленные позиции оборонительной группировки воинских контингентов России, Белоруссии, Индии и Монголии. Задействована впервые бронегруппа опытных машин пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». На вооружении 57-мм пушка, противотанковые и малогабаритные управляемые ракеты комплекса «Булат». На «Эпохе» установлена система автоматизированного поиска и распознавания целей.

На учениях активно применяют десантно-штурмовые подразделения. Они используют новейшие легкие машины «Сармат», класса багги, которые транспортируются внутри вертолетов и на внешней подвеске. С самолетов впервые десантируют батальон БМД-4М. В составе массового десанта подразделения России и Казахстана.

Инженеры подрывают минные поля замедляя продвижение противника. По его скоплениям групповой удар наносят установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Они находятся в Ленинградской и Ивановской областях. Дальность поражения от 50 до пятисот километров, площадь поражения, как два футбольных поля.

Учения «Запад-2021» проходят одновременно на 14 полигонах - девять в России, еще пять в Белоруссии. В течение нескольких дней в различных эпизодах задействованы двести тысяч военнослужащих. Главная цель - обеспечить оборону и безопасность союзного государства.

Основная особенность учений - применение такой масштабной группировки войск коалиции. Военнослужащие Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии действуют в сложных условиях незнакомой местности. Оперативные группы офицеров Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки работают в объединенном штабе. В качестве наблюдателей представители Китая, Вьетнама, Мьянмы и многих европейских стран. С главного командного пункта за ходом активной части операции следят более ста военных атташе, а также иностранные журналисты.

В массированном ударе на полигоне Мулино задействованы более 60 истребителей, фронтовых бомбардировщиков, самолеты дальней авиации. На учения они вылетели с пяти аэродромов, находящихся в разных областях Западного военного округа.

Учения «Запад-2021» уже называют крупнейшими за последние несколько лет. Эффективность использованной здесь оборонительной тактики совместной группировкой войск оценит военное руководство. Итоги подведут в ближайшие дни. В Министерстве обороны подчеркивают - масштабные маневры с разбросом сил по фронту 2000 километров имеют исключительно оборонительный характер.