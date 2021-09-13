Россия впервые использует боевых роботов «Уран-9» на учениях «Запад-2021»

На учениях «Запад-2021» Россия впервые использует боевых роботов «Уран-9». Они способны уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику противника. На борту установлены четыре противотанковые управляемые ракеты, 12 реактивных огнеметов «Шмель» и 30-мм пушка. Действовать «Уран» способен и без участия оператора по алгоритмам специально заложенной программы.

На полигоне Мулино Нижегородской области сегодня пройдет основной этап совместных стратегических учений «Запад-2021». Помимо российских военных в них участвуют подразделения из Белоруссии, Казахстана, Индии. Ожидается, что активную фазу посетят президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Коалиционная группировка задействует опыт боевых действий в Сирии. По замыслу, наши войска должны отразить атаку условного противника, сковать его действия и затянуть в «огневой мешок», а затем отработать высадку тактического десанта, захват населенного пункта, эвакуацию раненых и другие задачи.