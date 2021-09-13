Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»

Новейшие боевые машины пехоты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» были впервые применены на учениях «Запад-2021», проходящих на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Б-19 с боевым модулем «Эпоха» оснащена 57 мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и нового управляемого ракетного комплекса «Булат» с малогабаритными ракетами.

Кроме того, российские военнослужащие впервые применили ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта»».

Напомним, на полигоне Мулино Нижегородской области сегодня - основной этап совместных стратегических учений «Запад-2021». Помимо российских военных в учениях участвуют подразделения из Белоруссии, Казахстана, Индии.