Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Боевая машина оснащена 57 мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и нового управляемого ракетного комплекса «Булат» с малогабаритными ракетами.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Учения «Запад-2021»
Новейшие боевые машины пехоты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» были впервые применены на учениях «Запад-2021», проходящих на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Б-19 с боевым модулем «Эпоха» оснащена 57 мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и нового управляемого ракетного комплекса «Булат» с малогабаритными ракетами.
Кроме того, российские военнослужащие впервые применили ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта»».
Напомним, на полигоне Мулино Нижегородской области сегодня - основной этап совместных стратегических учений «Запад-2021». Помимо российских военных в учениях участвуют подразделения из Белоруссии, Казахстана, Индии.