Путин прибыл на полигон под Нижним Новгородом для наблюдения за учениями «Запад-2021»
Президента России встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
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Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, ставший одним из местом проведения масштабных стратегических совместных учений «Запад-2021». Президент будет наблюдать за основным этапом учений.
Его встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Ранее сообщалось, что на стратегических совместных учениях «Запад-2021» впервые будут применены боевые роботы «Уран-9».