Роспотребнадзор: в крови отравившихся арбузом москвичек обнаружен этиленгликоль

Эксперты Роспотребнадзора при проведении экспертизы крови отравившихся арбузом жительниц квартиры на Совхозной улице обнаружили в крови у погибших следы этиленгликоля - вещества из препарата для уничтожения насекомых, который использовался для обработки магазина «Магнит», где были куплены злосчастные ягоды.

«Обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», - цитирует ведомство РИА Новости.

Эксперты также исследовали продукты питания из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, куда они ходили. При этом в воздухе и водопроводе жилого дома никаких опасных для здоровья соединений нет, жителям ничего не угрожает.

На прошлой неделе бабушка, ее 15-летняя внучка и мать девочки, проживавшие в Москве на Совхозной улице, попали в больницу с интоксикацией. Все трое накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались.

В СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти двух и более человек.