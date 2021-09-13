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Роспотребнадзор: в крови отравившихся арбузом москвичек обнаружен этиленгликоль

Валентина Пескова
16:43 13.09.2021
Специалисты при анализе нашли в крови погибших женщин следы химического вещества, которое использовалось в магазине для уничтожения насекомых.
Роспотребнадзор: в крови отравившихся арбузом москвичек обнаружен этиленгликоль
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Эксперты Роспотребнадзора при проведении экспертизы крови отравившихся арбузом жительниц квартиры на Совхозной улице обнаружили в крови у погибших следы этиленгликоля - вещества из препарата для уничтожения насекомых, который использовался для обработки магазина «Магнит», где были куплены злосчастные ягоды.

«Обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», - цитирует ведомство РИА Новости.

Эксперты также исследовали продукты питания из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, куда они ходили. При этом в воздухе и водопроводе жилого дома никаких опасных для здоровья соединений нет, жителям ничего не угрожает.

На прошлой неделе бабушка, ее 15-летняя внучка и мать девочки, проживавшие в Москве на Совхозной улице, попали в больницу с интоксикацией. Все трое накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались.

В СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти двух и более человек.

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