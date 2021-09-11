«Не хочу, чтобы нас убивали за наши деньги»: семья отравившихся на Совхозной улице детей высказалась о произошедшем

В Москве из дома на Совхозной улице были госпитализировали, предположительно, после отравления арбузом, двое детей. Мама двух девочек (17 и 14 лет) Азиза Гулова и дядя Афзал Рахимов рассказали «Звезде» подробности об их состоянии.

«Дети сейчас в реанимации. Очень много крови взяли. Очищают организм детей. Анализы взяли, пока что результатов не получили. На сколько нам известно, они ели арбуз не в "Магните", а в другом продуктовом магазине в этом же доме. У них отравление началось сегодня. Сначала в два часа, потом в четыре часа состояние начало ухудшаться. Мы вызвали скорую, они приехали, забрали детей в больницу. Нам потом сообщили, что их состояние ухудшается», - рассказал Афзал Рахимов.

Он добавил, что помимо детей отравился и друг семьи, который в этот день сидел с ними за столом.

«Еще молодой человек тоже съел что-то просроченное в магазине, он тоже отравился. Молодой человек наш друг семьи. Все вместе за столом ели. Надеемся, что сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку. Мы платим деньга за эти продукты и мы не хотим, чтобы за наши деньги нас убивали», - заключил он.

Помимо детей, симптомы отравления, по словам Афзала Рахимова, иметются и у матери двух девочек, которые были госпитализированы.

«Я вчера у соседей была, помогала, когда скорая приехала и забрала. Соседи очень хорошие. Сейчас в больнице с детьми находится в реанимации муж. Мне тоже плохо, вместе все сидели за столом. Съела арбуз и куриное мясо из "Магнита"», - сказала женщина.

Ранее днем сообщалось, что в Москве в результате отравления умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.