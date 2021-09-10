Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бабушка и внучка скончались после отравления арбузом в Москве

Майя Мусиенко
16:30 10.09.2021
Сообщается, что мама девочки находится в больнице.
Бабушка и внучка скончались после отравления арбузом в Москве
© Фото: Kelly Sikkema, Unsplash
Читайте нас на:

В Москве в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

В настоящий момент в торговой сети проводится проверка. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать», - написано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:23 Армия
Видео
«Триумфы» и «Панцири» отразили авиаудар «противника» на учениях «Запад-2021»
17:19 В стране и мире
В Петербурге похоронили Евгения Зиничева
13:39 В стране и мире
РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства
12:44 В стране и мире
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможной войне с Россией
10:06 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» полностью завершено
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.