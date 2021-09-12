Эксперты СК обследовали магазин на Совхозной улице

Криминалисты и эксперты Следственного комитета России всю ночь продолжали работы в магазине, расположенном на Совхозной улице в Москве. По одной из версий, именно в этой торговой точке был куплен арбуз, которым отравились несколько человек.

В торговом зале специалисты провели проверку стеллажа с бахчевыми, а также взяли смывы с различных поверхностей. Образцы направлены на экспертизу.

Об отравлении стало известно в минувшую пятницу. В больницу доставили трех человек, позже пожилая москвичка и ее 15-летняя внучка скончались. Все это время в подъезде жилого дома работают представители всех оперативных служб и ведомств. Дом проверили на возможную утечку газа, исследовали водопроводную воду, опросили соседей и изъяли на экспертизу продукты из холодильников.

В тот же день, когда произошла трагедия на Совхозной улице, представители магазина прокомментировали случившееся. По их словам, арбузы прошли проверку в сертифицированной государственной лаборатории в начале этого месяца. Все партии ягоды, поставленные в московский регион, соответствовали нормам законодательства. В настоящий момент в розничной сети проводится внутреннее расследование.