Стало известно о состоянии пострадавших в авикатастрофе под Иркутском

На борту самолета, совершившего жесткую посадку недалеко от села Казачинское вечером 12 сентября, находились 16 человек. Четверо из них погибли. Уже найдены черные ящики, и их расшифровка должна дать четкий ответ о том, что же произошло на самом деле. На месте происшествия работает съемочная группа «Звезды».

Троих пострадавших привезли в Иркутскую областную больницу в тяжелом состоянии. У мужчин - многочисленные травмы. Три часа их готовили к транспортировке на месте падения самолета Л-410, делали обезболивающие уколы. Затем еще 2,5 часа эвакуировали вертолетом в Иркутск. Сейчас с ними работают врачи в больнице.

«Туман был, и мы врезались в сопку на развороте. Я не спал в этот момент», - рассказал пассажир рейса Владимир Тараканов.

Пластического хирурга Александра Широкова, который тоже летел в село Казачинское, как и еще 13 пассажиров, зажало под обломками. Он остался жив, как и командир воздушного судна 34-летний Николай Махнутин.

Второй пилот, Владимир Черненко, погиб. Экипаж имел большой опыт в авиации. Накануне на этом же самолете они перевозили медиков Центра медицины катастроф, которые сегодня ночью сами прибыли спасать коллег.

Для этого медикам пришлось проявить геройство. Переправлять пациентов им пришлось ночью, в темное время суток, с помощью лодок. Добраться до места крушения самолета, который упал в тайге, спасателям и медикам было непросто. Но профессиональным пилотам спасательного вертолета удалось посадить машину на маленький пятачок при видимости всего около 70 метров.

«Мы могли бы раньше, но в Казачинске нет площадки со светотехническим оборудованием. Поэтому вынуждены были ждать - полет до места занимает около трех часов, чтобы на рассвете могли подлететь, приземлиться и уже работать», - рассказал директор ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф».

Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области, сейчас в Казачинском осталось восемь пациентов. Одну женщину в тяжелом состоянии сразу же прооперировала экстренная бригада. Ее состояние пока не позволяет транспортировать пациентку в областную больницу.

В момент крушения на борту находились 16 человек. Жители, которые стали свидетелями падения самолета, сразу кинулись на помощь и даже самостоятельно смогли вытащить несколько человек из обломков.

По останкам самолета L-410, которые уже днем можно детально рассмотреть, трудно поверить, что падение произошло с небольшой высоты - деревья, на которые пришелся основной удар, сломаны, а малый пассажирский самолет превратился в металлолом.

На месте ЧП сейчас все подетально изучают следователи. Генеральный директор авиакомпании в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал, что самолет относительно новый, 2014 года выпуска. По словам экспертов - машина надежная и была участником показа авиасалона МАКС в этом году. Борт регулярно проходил предполетные технические осмотры. И перед последним роковым рейсом к состоянию техники также не было никаких нареканий.

Иркутские власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим пассажирам. Ход расследования будут контролировать специалисты центрального аппарата СК РФ. Среда 15 сентября в Иркутской области объявлена днем траура по погибшим пассажирам самолета L-410.