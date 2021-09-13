Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно о состоянии пострадавших в авикатастрофе под Иркутском

Станислав Иващенко
15:25 13.09.2021
В качестве основных версий крушения самолета Л-410 в Иркутской области рассматриваются две версии - отказ техники и ошибка пилотирования экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На борту самолета, совершившего жесткую посадку недалеко от села Казачинское вечером 12 сентября, находились 16 человек. Четверо из них погибли. Уже найдены черные ящики, и их расшифровка должна дать четкий ответ о том, что же произошло на самом деле. На месте происшествия работает съемочная группа «Звезды».

Троих пострадавших привезли в Иркутскую областную больницу в тяжелом состоянии. У мужчин - многочисленные травмы. Три часа их готовили к транспортировке на месте падения самолета Л-410, делали обезболивающие уколы. Затем еще 2,5 часа эвакуировали вертолетом в Иркутск. Сейчас с ними работают врачи в больнице.

«Туман был, и мы врезались в сопку на развороте. Я не спал в этот момент», - рассказал пассажир рейса Владимир Тараканов.

Пластического хирурга Александра Широкова, который тоже летел в село Казачинское, как и еще 13 пассажиров, зажало под обломками. Он остался жив, как и командир воздушного судна 34-летний Николай Махнутин.

Второй пилот, Владимир Черненко, погиб. Экипаж имел большой опыт в авиации. Накануне на этом же самолете они перевозили медиков Центра медицины катастроф, которые сегодня ночью сами прибыли спасать коллег.

Для этого медикам пришлось проявить геройство. Переправлять пациентов им пришлось ночью, в темное время суток, с помощью лодок. Добраться до места крушения самолета, который упал в тайге, спасателям и медикам было непросто. Но профессиональным пилотам спасательного вертолета удалось посадить машину на маленький пятачок при видимости всего около 70 метров.

«Мы могли бы раньше, но в Казачинске нет площадки со светотехническим оборудованием. Поэтому вынуждены были ждать - полет до места занимает около трех часов, чтобы на рассвете могли подлететь, приземлиться и уже работать», - рассказал директор ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф».

Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области, сейчас в Казачинском осталось восемь пациентов. Одну женщину в тяжелом состоянии сразу же прооперировала экстренная бригада. Ее состояние пока не позволяет транспортировать пациентку в областную больницу.

В момент крушения на борту находились 16 человек. Жители, которые стали свидетелями падения самолета, сразу кинулись на помощь и даже самостоятельно смогли вытащить несколько человек из обломков.

По останкам самолета L-410, которые уже днем можно детально рассмотреть, трудно поверить, что падение произошло с небольшой высоты - деревья, на которые пришелся основной удар, сломаны, а малый пассажирский самолет превратился в металлолом.

На месте ЧП сейчас все подетально изучают следователи.  Генеральный директор авиакомпании в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал, что самолет относительно новый, 2014 года выпуска. По словам экспертов - машина надежная и была участником показа авиасалона МАКС в этом году. Борт регулярно проходил предполетные технические осмотры. И перед последним роковым рейсом к состоянию техники также не было никаких нареканий.

Иркутские власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим пассажирам. Ход расследования будут контролировать специалисты центрального аппарата СК РФ. Среда 15 сентября в Иркутской области объявлена днем траура по погибшим пассажирам самолета L-410.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке
14:22 В стране и мире
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
07:48 Спорт
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
11:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
13:44 В стране и мире
Лавров назвал Сан-Марино одним из лидеров в вакцинации благодаря «Спутнику V»
Популярное
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.