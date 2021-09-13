Местные жители поделились кадрами кромешного тумана, стоявшего на улице в момент крушения самолета под Иркутском

Опубликованы кадры тумана, который окутал улицы в день крушения самолета L-410 в Иркутской области.

На видеозаписи видно, что туман был достаточно плотным, действительно затрудняющим видимость.

Напомним, в результате крушения самолета три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.