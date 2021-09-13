«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке

Портативная аудиоколонка пассажирки совершившего жесткую посадку самолета L-410 в Иркутской области помогла спасателям отыскать место крушения воздушного суда. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал отец пассажирки. Он также продемонстрировал съемочной группе телеканала счастливый гаджет.

«Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались», - отметил мужчина.

Он добавил, что спасатели по телефону инструктировали, когда именно следует включать колонку.

Авиаинцидент произошел в воскресенье, 12 сентября. После жесткой посадки самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия погибли три пассажира и один член экипажа. В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета.