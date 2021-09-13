Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.
© Видео: МЧС © Фото: МЧС
Появились кадры с места падения самолета L-410, который экстренно сел в Иркутской области.
На видеозаписи видно, как корпус воздушного судна в прямом смысле разворошило об деревья. Обломки разбросало на несколько метров.
В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области.
Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона 15 сентября объявлено днем траура.