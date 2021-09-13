Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области

Появились кадры с места падения самолета L-410, который экстренно сел в Иркутской области.

На видеозаписи видно, как корпус воздушного судна в прямом смысле разворошило об деревья. Обломки разбросало на несколько метров.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области.

Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона 15 сентября объявлено днем траура.