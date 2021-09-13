Директор посадочной площадки раскрыл детали крушения самолета в Иркутской области

Посадочная полоса, на которую должен был приземлиться самолет L-410, дополнительно была подсвечена фонарем. Об этом «Звезде» рассказал директор МУП «Посадочная площадка Казачинск» Борис Калинин.

«Мной было принято решение, так как видимость ухудшилась, когда он (борт) заходил курсом 220, дополнительно..как бы полоса освещается, но дополнительно подсвечивать фонарем. То есть обыкновенный китайский фонарь. Расстояние у него где-то 150-250 метров. Включили импульс, чтобы было экипажу понятно, что это самолет. Иногда нужно нарушить правила, чтобы спасти жизни людей», - поделился директор посадочной площадки.

Однако, как отметил Калинин, туман был настолько густой, что борт все-таки не увидел полосу и ушел от заданной точки на четыре километра.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов отметил, что борт проверяют перед каждым вылетом, а «данный самолет буквально летом прошел ревизию».

Напомним, в результате крушения самолета три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.