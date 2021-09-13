Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Директор посадочной площадки раскрыл детали крушения самолета в Иркутской области

Алена Миронова
13:10 13.09.2021
Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате крушения три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Посадочная полоса, на которую должен был приземлиться самолет L-410, дополнительно была подсвечена фонарем. Об этом «Звезде» рассказал директор МУП «Посадочная площадка Казачинск» Борис Калинин.

«Мной было принято решение, так как видимость ухудшилась, когда он (борт) заходил курсом 220, дополнительно..как бы полоса освещается, но дополнительно подсвечивать фонарем. То есть обыкновенный китайский фонарь. Расстояние у него где-то 150-250 метров. Включили импульс, чтобы было экипажу понятно, что это самолет. Иногда нужно нарушить правила, чтобы спасти жизни людей», - поделился директор посадочной площадки.

Однако, как отметил Калинин, туман был настолько густой, что борт все-таки не увидел полосу и ушел от заданной точки на четыре километра.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов отметил, что борт проверяют перед каждым вылетом, а «данный самолет буквально летом прошел ревизию».

Напомним, в результате крушения самолета три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 В стране и мире
Видео
Директор посадочной площадки раскрыл детали крушения самолета в Иркутской области
07:48 Спорт
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
11:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
10:45 В стране и мире
Видео
«Звезда» опубликовала видео с пилотом, пострадавшим после крушения самолета под Иркутском
12:33 В стране и мире
Видео
Директор авиакомпании рассказал подробности о совершившем экстренную посадку самолете L-410
Популярное
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.