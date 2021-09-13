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Директор авиакомпании рассказал подробности о совершившем экстренную посадку самолете L-410

Надежда Котормус
Кира Карон
12:33 13.09.2021
Генеральный директор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов рассказал о самолете, который совершил экстренную посадку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Иркутской области L-410 совершил жесткую посадку недалеко от села Казачинское - это примерно 500 километров от Иркутска. В результате аварии погибли 4 человека, 12 получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали. В аэропорту Иркутска находится корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

«Мы находимся в иркутском аэропорту. Не смотря на трагедию, ближайший рейс в Казачинское состоится по плану, через полчаса. Все билеты проданы. Это один из немногих способов, который связывает этот отдаленный населенный пункт с Иркутском. Здесь в аэропорту нам удалось встретиться с генеральным директором авиакомпании, владельца борта, который этой ночью совершил жесткую посадку», - передает Котормус.

Генеральный директор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов рассказал о самолете, который совершил экстренную посадку.


«Борт проверяют перед каждым вылетом. А также борт проходит периодически техническое обслуживание. Данный самолет буквально летом прошел ревизию. Выполнялась большая работа на авиазаводе в Екатеринбурге.

Напомним, что три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В настоящее время в иркутский аэропорт отправляется борт санаваиции, который везет в областную больницу троих пострадавших с наиболее серьезными травмами и переломами. Здесь им окажут помощь. Некоторые люди обошлись с меньшими травмами, женщин отпустили после осмотра.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.

«Правительством Иркутской области будет выделено по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч рублей тем, кто пострадал и находится в тяжелом состоянии. Тем, кто находится в состоянии средней тяжести, будет выделено 250 тысяч рублей, и если легкая степень тяжести - 100 тысяч», - сказал губернатор.

Отметим, что ранее был найден бортовой самописец. В ближайшее время займутся его расшифровкой. Днем траура по погибшим в авиакатастрофе объявлено 15 сентября.

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