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СК назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области

Алена Миронова
10:40 13.09.2021
В настоящий момент следователями и криминалистами продолжается осмотр места происшествия.
СК назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области
© Фото: СК РФ
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В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент следователями и криминалистами продолжается осмотр места происшествия. Назначены также химическая и медицинские судебные экспертизы. Допрашиваются лица, ответственные за организацию и проведение полета. 

Расследование по уголовному делу продолжается.

Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура.

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