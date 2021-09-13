СК назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области
В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В настоящий момент следователями и криминалистами продолжается осмотр места происшествия. Назначены также химическая и медицинские судебные экспертизы. Допрашиваются лица, ответственные за организацию и проведение полета.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура.