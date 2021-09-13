Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Иркутской области рассказал о компенсациях пострадавшим при падении самолета

Кира Тило
05:27 13.09.2021
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению Кобзева, 15 сентября объявлен днем траура.
© Видео: пресс-служба правительства Иркутской области © Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Читайте нас на:

В результате экстренной жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области 4 человека погибли, 12 пострадали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.

«Я выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительством Иркутской области будет выделено по 1 млн. рублей семьям погибших, по 500 тыс. рублей тем, кто пострадал и находится в тяжелом состоянии. Тем, кто находится в состоянии средней тяжести, будет выделено 250 тыс. рублей, и если легкая степень тяжести - 100 тысяч», - сказал губернатор.

Также Кобзев отметил, что медицинские работники планируют перевести трех человек в Иркутск.

«Медицинские работники находятся уже в лечебном учреждении Казачинско-Ленского района. Они провели осмотр троих пациентов и планируют перевести санавиацией в Иркутск - одному будет сделана операция, остальные будут находиться под медицинским контролем в самой больнице», - уточнил Кобзев.

Губернатор Иркутской области поблагодарил спасателей за быстрое реагирование и отметил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

«Сегодня хотел бы выразить слова благодарности спасателям, которые оперативно нашли место падения самолета. Помимо этого возбуждено уголовное дело. В 14 часов проведу заседание КЧС - там определим наши дальнейшие действия», - отметил губернатор.

Игорь Кобзев сообщил о том, что 15 сентября в Иркутской области будет день траура.

«Моим решением 15 сентября в Иркутской области объявлен днем траура», - сказал Игорь Кобзев.

Ранее транспортная прокуратура региона взяла расследование дела о ЧП с самолетом на особый контроль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:27 В стране и мире
Видео
Губернатор Иркутской области рассказал о компенсациях пострадавшим при падении самолета
05:01 В стране и мире
Видео
Сирийское ноу-хау: как работает единственный завод по производству ветрогенераторов в арабском мире
03:15 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места жесткой посадки самолета под Иркутском
02:53 В стране и мире
Опубликованы новые фото с места жесткой посадки самолета под Иркутском
01:34 Спорт
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open
Популярное
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.