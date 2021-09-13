Губернатор Иркутской области рассказал о компенсациях пострадавшим при падении самолета

В результате экстренной жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области 4 человека погибли, 12 пострадали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о материальных выплатах семьям погибших и пострадавших.

«Я выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительством Иркутской области будет выделено по 1 млн. рублей семьям погибших, по 500 тыс. рублей тем, кто пострадал и находится в тяжелом состоянии. Тем, кто находится в состоянии средней тяжести, будет выделено 250 тыс. рублей, и если легкая степень тяжести - 100 тысяч», - сказал губернатор.

Также Кобзев отметил, что медицинские работники планируют перевести трех человек в Иркутск.

«Медицинские работники находятся уже в лечебном учреждении Казачинско-Ленского района. Они провели осмотр троих пациентов и планируют перевести санавиацией в Иркутск - одному будет сделана операция, остальные будут находиться под медицинским контролем в самой больнице», - уточнил Кобзев.

Губернатор Иркутской области поблагодарил спасателей за быстрое реагирование и отметил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

«Сегодня хотел бы выразить слова благодарности спасателям, которые оперативно нашли место падения самолета. Помимо этого возбуждено уголовное дело. В 14 часов проведу заседание КЧС - там определим наши дальнейшие действия», - отметил губернатор.

Игорь Кобзев сообщил о том, что 15 сентября в Иркутской области будет день траура.

«Моим решением 15 сентября в Иркутской области объявлен днем траура», - сказал Игорь Кобзев.

Ранее транспортная прокуратура региона взяла расследование дела о ЧП с самолетом на особый контроль.