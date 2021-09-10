Представитель магазина рассказал об арбузах, которыми могли отравиться москвички

Арбузы, одним из которых предположительно отравились бабушка и внучка, прошли проверку в сертифицированной государственной лаборатории в начале этого месяца. Все партии ягоды, поставленные в московский регион, соответствовали нормам законодательства. Об этом «Звезде» рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети.

«В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. Сейчас эта партия снимается с продажи до выяснения обстоятельств случившегося. Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляет всю необходимую информацию», - отметил представитель магазина.

Он также добавил, что в настоящий момент в розничной сети начато внутреннее расследование. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по факту смерти двух человек.

Ранее этим днем сообщалось, что в Москве в результате отравления арбузом, купленным в местном супермаркете, умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Мать подростка находится в больнице. Позже появилась информация о госпитализации еще одной жительницы этого дома.