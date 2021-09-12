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В США рассказали о плане действий против «Северного потока - 2»

Кира Карон
10:31 12.09.2021
Дипломат Волкер отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.
В США рассказали о плане действий против «Северного потока - 2»
© Фото: Дмитрий Лельчук, РИА Новости
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Американский дипломат Курт Волкер заявил, что если Россия будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия, то США и Германия предпримут меры против газопровода.

Дипломат Волкер отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.

Он добавил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», - сказал Волкер, передает «Главред Украина».

Напомним, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что до конца 2021 года планируется ввести объект в эксплуатацию.

«Северный поток - 2» - это газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Ранее глава украинской государственной компании «Нафтогаз» сообщил, что в корпорации уверены в том, что США могут заблокировать «Северный поток-2». Для этого, по его мнению, Вашингтону необходимо ввести санкции.

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