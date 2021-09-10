Названы ожидаемые сроки введения в эксплуатацию «Северного потока - 2»

На «Северном потоке - 2» начнутся пусконаладочные работы, до конца 2021 года планируется ввести объект в эксплуатацию. Об этом рассказали представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Также подчеркивается, что на сегодняшний день морская часть второй нитки газопровода технически завершена. В скором времени стартуют пусконаладочные работы, отметили в компании.

Напомним, «Северный поток - 2» - это газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Ранее сообщалось, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Кроме этого, в СМИ появилась информация о том, что поставки газа по первой нитке трубопровода планируют начать с 1 октября текущего года.